المبروك الغزوي: تم توثيق 30 اختراق للهدنة من قبل قوات الوفاق

المبروك الغزوي: تم توثيق 30 اختراق للهدنة من قبل قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة اللواء المبروك الغزوي، اليوم الأحد عن رصد 30 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في كل المحاور منذ ساعة إعلانها.

وأكد الغزوي في تصريحات صحفية أن القوات التابعة لحكومة الوفاق لم تحترم الهدنة المتفق عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها وحتى الآن.

وذكر آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن القوات المسلحة ملتزمة بتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بالرغم من وصول عدد الاختراقات إلى 30 حالة، مؤكدًا أنها موثقة جميعًا.

وأوضح الغزوي أن قوات حكومة الوفاق تقوم باستفزاز القوات المسلحة لغرض الرد عليها إلا أنها مازالت ملتزمة بالبلاغ الصادر من قبل القيادة العامة وفي انتظار أي تعليمات جديدة.

وأشار آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى أن هناك دفعة جديدة من مرتزقة تركيا وصلت عبر مصراتة، وتم توزيعهم على محورين جنوب طرابلس”.