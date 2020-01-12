الشاطر: دعوة سلامة لحوار بين مجلس النواب والدولة خدعة جديدة لإنقاذ حفتر الشاطر: سلامة أغلق باب الحوار بين المجلسين بعد أن زرع الفتنة

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قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، إن دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لاستئناف الحوار بين مجلس النواب المنعقد في طبرق ومجلس الدولة الاستشاري هي خدعة جديدة يمارسها ليُنقذ المشير خليفة حفتر من الهزيمة والانهيار.

الشاطر أضاف، في تصريحات صحفية “سلامة يصارع الزمن لتكريس حكم العسكر، ولم تواته الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقة، ويلوم مجلس الأمن بأنه مُفكك ويسعى إلى ترميمه بعد أن ضلله في العديد من إحاطاته”.

عضو مجلس الدولة اتهم المبعوث الأممي بإرباك العديد من التفاهمات بين وفدي المجلسين في آخر اجتماعات لهما في تونس، مشيرًا إلى أن سلامة أغلق باب الحوار بينهما بعد أن زرع الفتنة.

ووجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، دعوة للأطراف لمجلس النواب المُنعقد في طبرق، ومجلس الدولة الاستشاري لبدء حوار سياسي قبل نهاية يناير الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.