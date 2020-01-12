الجيش: مليشيات تابعة للوفاق تخرق الهدنة في طرابلس

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كشف الجيش، اليوم الأحد، أن قوات تابعة للوفاق خرقت الهدنة في طرابلس، التي أعلن عنها في وقت متأخر من يوم السبت، مؤكدًا أن قواته لازالت رغم ذلك ملتزمة بالهدنة.

وقال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، “المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية، ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش، في وقت متأخر من يوم السبت وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارًا من دخول اليوم الأحد، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، لكنها شددت على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق “الهدنة”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارًا من 00:01 الموافق 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وأضاف، ” سوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.