البعثة الأممية ترحب بإعلان الجيش وقف إطلاق النار بغرب ليبيا

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا، مشددة على كافة الأطراف الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي.

وأكدت البعثة استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، قبل منتصف هذه الليلة وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارًا من دخول يوم الأحد، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، لكنها شددت على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق “الهدنة”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارًا من 00:01 الموافق 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وأضاف، ” سوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

ودعت روسيا وتركيا جميع الأطراف في ليبيا بهدنة تبدأ اعتبارا من منتصف ليل الأحد 12 يناير الجاري، وشدد البلدان على ضرورة “إعلان وقف دائم لإطلاق النار، مدعوما بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض وعودة حياة الناس اليومية في “طرابلس” وغيرها من المدن إلى طبيعتها”، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، بإسطنبول.

ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالدعوة، فيما أبدى الجيش ترحيبًا مشروطا بها وأعلنت عزمه الاستمرار في العملية العسكرية.

وشدد الجيش الوطني، على أن الحل في ليبيا يكمن في اقتلاع المجموعات المسلحة من جذورها وتشكيل تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد.