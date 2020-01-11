ميركل لـ”بوتين”: السراج وحفتر معنيان بحل الأزمة الليبية ميركل : نأمل في جهود مثمرة من روسيا وتركيا لوقف القتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ألمانيا ستدعو كل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية للمشاركة في مؤتمر برلين نهاية الشهر الجاري.

ميركل أضافت، خلال كلمة لها بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعاصمة الروسية موسكو، أن ألمانيا لا تنوي التدخل في مسار المؤتمر، وأنها تتواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأن يلعب دورًا في المؤتمر.

وطالبت ميركل طرفي الصراع في ليبيا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة، قائلة: “السراج وحفتر معنيان بحل الأزمة ونأمل في جهود مثمرة من تركيا وروسيا في هذه الأزمة، وسندعو كل الأطراف المعنية لحضور المؤتمر”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.