منظمة الصحة العالمية تزور “حي الروس” في طبرق لحصر البيوت المتضررة من الأمطار

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أخبار ليبيا24- خاص

زار الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد العليقي  اليوم السبت حي الروس بمدينة طبرق لحصر البيوت المتضررة من الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ أكثر من 80 منزل مبني بالخشب مهدد بالغرق، حيث يقطن في هذه البيوت أكثر من 400 مواطن من الأطفال والنساء.

وتابع الناطق الرسمي :”يعتبر حي الروس من أفقر الأحياء بمدينة طبرق، وقمنا بالزيارة لإعداد تقرير حول مايعانيه سكان الحي في هذه البيوت المتهالكة التي يزيد عمرها عن 40 عاما بنيت من الخشب”.

وأكد بالقول :”سنقوم بعرض التقرير على كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتقديم اللازم لهؤلاء السكان الذين يعانون برد الشتاء والأمطار خلال موجات البرد”.

وأفاد العليقي أنه تم حصر عدد البيوت المتضررة لتقديم الإغاثات اللازمة من خلال منظمة الصحة العالمية التي تهتم بهذه المشاكل في كل المدن الليبية.

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