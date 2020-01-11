مطالبًا بدعوة جميع الأطراف لبرلين.. بوتين لـ”ميركل”: يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الجوار في ليبيا

مطالبًا بدعوة جميع الأطراف لبرلين.. بوتين لـ”ميركل”: يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الجوار في ليبيا بوتن : يجب على مبعوث الأمم المتحدة بليبيا أن يلعب دورًا في مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه يتعين على المجتمع الدولي الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية وتشكيل المؤسسات الليبية.

بوتين أضاف، في مؤتمر مشترك مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، أنه أبلغ ميركل بالاتفاق الذي توصل إليه مع نظيره التركي رجب أردوغان، لوقف إطلاق النار، على أن يبدأ في الساعات الأولى من غدٍ الأحد.

وأكد بوتين أن مبادرة برلين بشأن ليبيا مهمة ولكي تعطي النتائج الملموسة يجب أن يتم دعوة جميع الأطراف المهتمة بتسوية الأزمة، كما يجب أن تتطابق القرارات التي ستصدر عن المؤتمر مع أطراف الأزمة في ليبيا، كما يجب على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن يلعب دورًا في هذا المؤتمر.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.