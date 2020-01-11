محذرًا من أي تحركات هناك .. المحجوب : من منطقة بوقرين إلى تاورغاء ستكون منطقة عسكرية

محذرًا من أي تحركات هناك .. المحجوب : من منطقة بوقرين إلى تاورغاء ستكون منطقة عسكرية المحجوب : بعد سيطرة وحدات الجيش على سرت توجهت إلى الأمام عشرات الكيلومترات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني عميد خالد المحجوب، إن كل الاحتمالات قد صارت مفتوحة بعد سيطرة الجيش على مدينة سرت، بما فيها الدخول إلى مدينة مصراتة.

وأكد المحجوب في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن وحدات الجيش بعد دخولها وسيطرتها على مدينة سرت توجهت إلى الأمام عشرات الكيلومترات ووصلت إلى منطقة بوقرين، مبينا أن التشكيلات المسلحة لا يمكنها التمركز في المنطقة من بوقرين إلى تاورغاء وستكون هذه المنطقة عملياً تحت سيطرة الجيش الوطني.

المحجوب ترك الباب مفتوحاً للقيام بعمليات عسكرية قرب مدينة مصراتة حين قال إنه من ممكن فتح جبهات باتجاه مصراتة للقضاء على التشكيلات المسلحة فيها، منوهاً بأن تكتيك الجيش يختلف من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب الظروف والمعطيات وطبيعة المهمة العسكرية.

وأما عن الجبهات في طرابلس، أكد عميد المحجوب أن وحدات الجيش قد تقدمت إلى داخل بعض الأحياء في المدينة حيث ما تزال تتعامل مع أفراد التشكيلات المسلحة ومعهم مقاتلون جاؤوا من سوريا.

وأشاد المحجوب برفض أهالي طرابلس لوجود سوريين في المدينة، مطالباً إياهم بالتعامل مع المقاتلين السوريين.