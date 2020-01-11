للتوصل إلى حل سياسي .. وزير خارجية اليونان: مستعدون لدعم جهود الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، استعداد بلاده لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية.

وأجرى دندياس، مناقشة مستفيضة حول الوضع في ليبيا، أمس الجمعة، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، حسبما ذكر موقع “athina984”

وذكرت مصادر دبلوماسية للموقع اليوناني، أن أثينا دعمت أيضًا إعادة إطلاق عملية “صوفيا” للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بتفويض موسع للإشراف على تنفيذ حظر الأسلحة بعد محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف ليدريان.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .