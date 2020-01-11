كونتي والسراج في روما: ندعم مؤتمر برلين ومبادرة وقف إطلاق النار السراج : حفتر يستغل المفاوضات لكسب الوقت ويسعى للقضاء على مشروع الدولة المدنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، خلال تواجده في روما، أن قائد الجيش الليبي المشير حفتر يستغل المفاوضات لكسب الوقت، مشيرًا إلى أنه يسعى للقضاء على مشروع الدولة المدنية.

السراج أوضح، أن حكومته ستتصدى لمحاولات عسكرة الدولة الليبية، مشددًا على تمسكه بمدنية الدولة .

وجدد السراج في كلمته خلال المؤتمر، ترحيبه بالمبادرة الروسية التركية الداعية لوقف إطلاق النار، كما رحب بجميع المبادرات التي تهدف إلى ذلك، على أن تكون متسقة مع شرطنا لانسحاب القوات المعتدية على عاصمتنا إلى ماقبل 4 أبريل 2019.

وقال إنه يتطلع إلى أن يسفر مؤتمر برلين عن تطورات إيجابية لوقف الحرب والتدخل الأجنبي، معربا عن استغرابه للصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين وراح ضحيتها ألفي مواطن، وكان آخرها طلاب الكلية العسكرية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة التي جرى الاتفاق بشأنها مع الجانب الإيطالي ستعمل على مراجعة ديون الشركات الإيطالية لاستكمال مستحقاتها حتى يمكن لها مواصلة عملها في ليبيا .

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على دعم مؤتمر برلين ومبادرة وقف إطلاق النار.

كونتي قال إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة فيما تخص الديون المتراكمة التي توقف سدادها منذ العام 2014.