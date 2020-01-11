عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011..حكومة الوفاق تدفع تعويضًا مبدئيًا لتركيا بقيمة 2.7 مليار دولار

عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011..حكومة الوفاق تدفع تعويضًا مبدئيًا لتركيا بقيمة 2.7 مليار دولار

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قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي إن بلاده تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011.

وأضاف أكسوي – في مقابلة مع رويترز – ”انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان”.

وتابع رئيس المجلس :”الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار”.

وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.

وذكر رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي ”جرى توقيع عقود جديدة مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، وتوقيع خطابات ائتمان لبعضها، لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية”.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.