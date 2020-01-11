عبر شركة الإرهابي “بلحاج” .. مصدر استخباراتي: وصول 40 تركيًا من إسطنبول إلى مصراتة الجمعة المصدر : الرحلة كانت مجدولة وغادرت في موعدها المقرر، إلا أنه كانت هناك مخالفة في الحمولة

أخبار ليبيا 24 –

قال مصدر استخباراتي ليبي، إن نحو 40 تركيا وصلوا فجر أمس الجمعة، على متن رحلة مدنية قادمة من إسطنبول إلى مطار مصراتة، مؤكدا أنها تابعة لطيران الأجنحة الذي يمتلكه الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة السابق فرع تنظيم القاعدة.

المصدر أضاف في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الرحلة كانت مجدولة وغادرت في موعدها المقرر، إلا أنه كانت هناك مخالفة في الحمولة التي يفترض أن تكون 12 راكبا ليبيا، لكن تم إيصال نحو 40 تركيا لم يكونوا على قائمة الرحلة، ولم تتم مشاهدتهم في صالة انتظار المطار لينضموا للرحلة قبل إقلاعها بدقائق.

ورجح أن يكون هؤلاء الأتراك عسكريون تم تجهيزهم وإرسالهم في رحلة مدنية إلى ليبيا للقتال في صفوف المليشيات الإرهابية ضد قوات الجيش.

يشار إلى أن الساحة الليبية تشهد تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.