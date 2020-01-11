خارجية الوفاق: إيطاليا دولة صديقة ونرحب بجهودها لتسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بجهود الحكومة الإيطالية من أجل إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا وإنهاء الصراع وحقن الدماء في ليبيا.

وقال وكيل خارجية الوفاق، محمود خليفة – في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية – إن إيطاليا دولة صديقة لليبيا ولها تأثير فاعل على مختلف الأطراف في ليبيا، موضحًا أن جهودها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد هي محل ترحيب وتقدير من حكومة الوفاق.

خليفة أضاف، أن الحل العسكري أثبت فشله في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي هو الذي سيخرج البلاد من الفوضى التي تعاني منها حاليًا، وذلك في حال نجحت الأطراف الدولية في إيقاف تقدم قوات حفتر إلى طرابلس وإجبارها على الانسحاب، حسب قوله.

يشار إلى أن القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفترالتقى في قصر شيغي بروما مقر الحكومة الإيطالية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي .

وحسب بيان للحكومة الإيطالية فإن كونتي أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر في ليبيا، مجددًا إدانته الشديدة للهجوم على الكلية العسكرية في طرابلس.

وأضاف البيان أن كونتي أكد خلال لقائه المشير حفتر أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسي.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع أبريل الماضي، إطلاق عملية لـتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.