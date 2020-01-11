بوشناف قريب جدًا من الدوري المغربي

بوشناف قريب جدًا من الدوري المغربي ويعتبر بوشناف من اللاعبين الليبيين أصحاب الخبرة وسبق وأن لعب لعدة أندية محلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقترب المهاجم الليبي معتصم بوشناف للانتقال لفريق “سريع واد زم” المغربي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التونسي منير شبيل مدرب “واد زم” المغربي أن مايفصل بوشناف عن الالتحاق بالفريق هو الحصول على التأشيرة المغربية.

شبيل أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن تأشيرة اللاعب سيتم استخراجها يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وكان شبيل قد طلب التعاقد مع بوشناف لسابق معرفته باللاعب حيث سبق و أن أشرف على تدريبه في الدوري الليبي الممتاز رفقة فريق المدينة.

ويعتبر بوشناف من اللاعبين الليبيين أصحاب الخبرة وسبق وأن لعب لعدة أندية محلية منها الاتحاد والمدينة والوحدة.

كما كانت للاعب تجارب في الدوري التونسي رفقة اتحاد المنستير وترجي جرجيس وحمام الأنف، ومثّل اللاعب المنتخب الليبي الأول ومنتخب المحليين في عديد المناسبات.