بوتين يُطلع بن زايد على نتائج محادثاته مع أردوغان بشأن ليبيا بوتين يؤيد الجهود المتسارعة الرامية لضمان وقف إطلاق النار بليبيا

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكر الموقع الرسمي لـ”الكرملين” في بيان له، أن المحادثات ركزت على القضية الليبية، موضحًا أن بوتين أطلع بن زايد على نتائج المحادثات مع الرئيس التركي رجب أردوغان، التي جرت في اسطنبول في الثامن من يناير الجاري.

وتابع أن بوتين وبن زايد، أيدا الجهود المتسارعة الرامية إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وتسهيل عملية السلام بين أطراف النزاع، كما تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصال على مختلف المستويات.

وكان الرئيسان؛ الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب أردوغان، الأربعاء الماضي، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، وخاصة القتال المكثف حول طرابلس، مشيرين إلى أن ليبيا عانت طويلاً.