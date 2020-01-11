بوتين: الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار بالمنطقة وينعكس سلبا على أوروبا بوتين: يجب وضع حد للمواجهة المسلحة ووقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بهدف نهائي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا، معربا عن أمله في وقف إطلاق النار في طرابلس خلال الساعات المقبلة والعودة إلى العملية السياسية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو اليوم السبت، إن الوضع في ليبيا يقوض الأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة، بل له أيضًا انعكاسات سلبية على أوروبا، منوها إلى ملف الهجرة غير الشرعية والتهريب وانتشار الأسلحة والمخدرات.

وأضاف بوتين: “من المهم وضع حد للمواجهة المسلحة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، ووقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات استئناف الحوار السياسي بهدف نهائي، هو التغلب على الانقسام داخل البلاد وتشكيل مؤسسات الدولة”.

وتابع بوتين: “أعول جدا على وقف الأعمال القتالية خلال ساعات، خلال 5 ساعات كما طالبت أنا والرئيس التركي أردوغان، أن توقف الأطراف المتحاربة في ليبيا إطلاق النار والعمليات العسكرية”، على حد قوله.

وأجاب الرئيس الروسي ردا على سؤال حول وجود مرتزقة روس في ليبيا قائلا: “إذا كان هناك مواطنون روس فهم لا يمثلون مصالح روسيا ولا يتلقون أموالًا منها”، وفق ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي نفس السياق قال فلاديمير بوتين: “تم بحث في الوضع في ليبيا في المقام الأول، حيث مع الأسف، تتواصل العمليات العسكرية واسعة النطاق، ينمو النشاط الإرهابي، ويتراجع الاقتصاد والمجال الاجتماعي”.

وجدد بوتين، في سياق المؤتمر الصحفي، دعم بلاده لمبادرة مؤتمر برلين حول ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها من الممكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، حسب قوله.

ونوه بوتين، إلى تأييدهم لمبادرة المستشارة الألمانية لعقد مؤتمر حول ليبيا في برلين، ولكنه لفت إلى أن هناك لا يزال أمورا يجب العمل عليها”، ورأى أن هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة الجيدة للغاية في الاتجاه الصحيح لمنع التأثيرات السلبية، ويمكن البدء تدريجية في تسوية سلمية للنزاع.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وصلت اليوم السبت إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الطرفين مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث ساعات جرى خلاله الحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط وليبيا، وزيارة بوتين لسوريا.