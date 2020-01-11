باعتبارها منطقة عمليات عسكرية..الرئاسي يرد على إعلان القيادة العامة إغلاق مينائي مصراتة والخمس

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أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت أن مصلحة الموانيء والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق لم يصدر عنها أي تعليمات بقفل مينائي مصراتة والخمس.

وأضاف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له أن مصلحة الموانيء والنقل البحري هي الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية والموانيء تعمل بصورة طبيعية وتحت متابعة كافة الجهات الدولية المختصة.

وأوضح الملجس الرئاسي أن غرفة الملاحة البحرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعميم مايخص الموانيء الليبية من معلومات على كافة الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية وكافة الأعضاء المنتسبين لها.

وحمل المجلس الرئاسي المسؤولية كاملة لأي جهة تهدد هذه الموانيء أو غيرها أو تخالف هذه التعليمات، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عمل هذه الموانيء.

وكانت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وجهت خطابا رسميا إلى مصلحة موانئ النقل البحري لحظر السفن بمينائي مصراتة والخمس واعتبارهما منطقة عمليات عسكرية نظرا لرفع الحالة القصوى والنفير العام.

وبدوره وجه رئيس مصلحة الموانيء والنقل ربان حسن سالم مسعود خطابًا إلى مدراء الموانيء التجارية والنفطية والصناعية بالتعميم على كافة الوكالات وشركات التوكيلات الملاحية بعدم إرسال السفن التجارية إلى مينائي مصراتة والخمس التجاريين.