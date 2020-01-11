التابعتين للقيادة العامة..سرية مرادة المقاتلة وسرية شهداء الظهرة تصل لمدينة سرت
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أخبار ليبيا24
وصلت سرية مرادة المقاتلة وسرية شهداء الظهرة التابعتين للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى مدينة سرت استجابة لتعليمات آمر غرفة عمليات سرت الكبرى – آمر الشرطة العسكرية والسجون – اللواء عبدالله نور الدين الهمالي.
وأكد المكتب الإعلامي لسرية مرادة المقاتلة أن اجتماعا عقده اللواء الهمالي مع آمر السرية فتح الله العبيدي الزواوي وآمر وسرية شهداء الظهرة غيث زيدان واجتماع آخر مع اللواء المبروك المقرض مدير إدارة الصواريخ لأخذ التعليمات.
وأوضح مكتب الإعلام في السرية أن السريتان توجهتا إلى مكان التمركز في انتظار باقي التعليمات وتنفيذها للقضاء على جميع المليشيات وباقي المرتزقة الإرهابيين .