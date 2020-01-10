وزير خارجية اليونان لسلامة: الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق أحدث توترًا في منطقة المتوسط

وزير خارجية اليونان لسلامة: الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق أحدث توترًا في منطقة المتوسط اليونان تؤكد دعمها لوقف القتال في ليبيا والعودة للحوار

أخبار ليبيا24

جدد وزير خارجية اليونان، نيكولاس ديندياس، بطلان الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق، وذلك خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم الجمعة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال وزير الخارجية اليوناني، على تويتر، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مؤكدًا دعمها لجهود وقف القتال والعودة إلى الحوار.

وأكد نيكولاس ديندياس، للمبعوث الأممي، بطلان الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية أدت إلى حدوث توتر في المنطقة.

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لقاء سلامة ووزير خارجية اليونان ناقش آخر التطورات في ليبيا وضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور.

وأضافت، أن سلامة قدّم إحاطة شاملة حول الأوضاع الحالية في ليبيا والتمهيد لمؤتمر برلين وشدد على أهمية إنجاح الحوار الليبي-الليبي الذي أطلقته البعثة في مساراته الثلاثة الاقتصادي والأمني والسياسي.