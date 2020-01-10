مستنكرة اتهامها بالخيانة..الكتيبة 604 مشاة سرت تعلن انضمامها للقوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 604 مشاة سرت انضمامها للقوات المسلحة المرابطة على تخوم المدينة، مستنكرة اتهامها بالخيانة من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة وتبرير هزيمتها بمبررات واهية.

وأكدت الكتيبة 604 في بيان لها أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة بالغدر وخيانة العهد من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة هو من الكذب والتزوير وقلب الحقائق وتبرير الهزيمة بمبررات واهية.

وأوضحت الكتيبة في بيانها أن دخول القوات المسلحة العربية الليبية لم يخفى على أحد بل كان منشور حتى في وسائل التواصل الاجتماعي قبلها بيوم وقامت قوة الحماية بالتحشيد والاشتباك.

وأشارت إلى أنها التزمت بالعهد الذي تم عقده مع قوة حماية وتأمين سرت بعد انتهاء عملية البنيان المرصوص في عام 2016، حتى انسحاب آخر سيارة من قوة حماية وتأمين سرت من البوابة الغربية للمدينة.

وأفادت الكتيبة أن الاتفاق نص على أن تلتزم الكتيبة الحياد وألا تقاتل مع أي طرف في حال هجوم القوات المسلحة العربية الليبية على مدينة سرت، أما إذا دخلت مايعرف بسرايا الدفاع للمدينة فإن قوة حماية وتأمين سرت ستقاتلهم إلى جانب الكتيبة 604 مشاة.

وذكرت الكتيبة في بيانها الذي نشر على حسابها الرسمي على “فيسبوك” :”لم ينسى قادات الكتيبة فضل الرجال الصادقين العقلاء من مدينة مصراتة الذين كان لهم الفضل على الكتيبة وحاولوا تجنيب المدينة ويلات الحروب فقام قادة الكتيبة بالاستجابة لهم وعدم الالتفات لما وقع من هؤلاء الخونة والفاء بالعهد إلى حين انسحاب قوة الحماية من المدينة وبعد ذلك يخرج الإخوان وأذنابهم ببيانات يتهمون بها الكتيبة بالخيانة ويتوعدون أفرادها ويلبسون على أهالي مصراتة ويحرضونهم على من يصفونهم بالمداخلة”.

ودعت أهالي مصراتة إلى عدم تسليم مصير المدينة وأهلها إلى هؤلاء الحمقى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية تحت ستار العصبية القبلية، مشيرةً إلى أن مصراتة من أكثر المدن خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات بسبب استخدام هؤلاء العملاء لطاقات المدينة في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار القبلي بحجه أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة وهم في الحقيقة يقودون المدينة لموت بطيء يوماً بعد يوم.

ووصفتهم الكتيبة بأنهم عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا من زمرتهم أو أن يجلبو المستعمر إلى بلادهم ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أوقتلوه كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة”.

وأفادت الكتيبة 604 مشاة أن هؤلاء الزمرة لم ولن يرضوا عن أي رئيس يحكم البلاد منذ عهد مصطفى عبدالجليل إلى يوم الناس هذا بدليل أنهم أرادوا نزع السراج بالقوة واليوم دعون الناس للقتال معه بحجة أنه ولي أمر.

وأكدت على أنه لم يوجد أحد قد اكتشف مخططاتهم من أهل مصراتة وغيرها إلا واتهموه بالخيانة للمدينة حتى جعلوا من هذه الجملة سلاحاً يرهبون به الناس ولا وجدوا أحد من عقلاء مصراتة يريد التفاوض والجلوس على الطاولة إلا واتهموه بالعمالة لحفتر والخيانة للمدينة.

ونوّهت الكتيبة أنها لا تريد لهم إلا الخير وليس عندها فرق بين المدن والقبائل الليبية فعندما هاجم الدواعش مدينة مصراتة كان أفراد الكتيبة في الصفوف الأولى بينما كان هؤلاء الجبناء في المؤخرة يخذلون الناس.

وشددت الكتيبة في ختام بيانها على ضرورة التصدي لهم بكل شجاعة والأخذ على أيديهم بكل حزم حتى تنجو البلاد والعباد، مضيفةً :”نحن قبلنا التحدي وسنكون أمامهم في الميدان وسيعلم الجبناء أن الذي كان يمنعنا من قتالهم هو عدم الرغبة في مواجهة أهلنا بمصراتة لكن فات الآوان ولابد من مواجهة هؤلاء المفسدين بكل حزم”.