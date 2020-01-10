مستشفى الجلاء ينشر أسماء ضحايا تفجير اسطوانة الغاز

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نشر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث اليوم الجمعة أسماء القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي وقع في منطقة بوعطني بسبب اسطوانة غاز طهي.

وأضاف المسشتفى عبر حسابه على “فيسبوك” أنه توفي جراء الانفجار الطفلة دنيا عبد الحميد العماري 6 أعوام

والطفل إبراهيم صالح الورفلي 5 أعوام.

وأفاد المستشفى أن المصابين هم:

محمد عبد الحميد العماري 12 عام.

صابر فؤاد العبيدي 5 أعوام.

مشراف عبد الرحيم الدرسي 67 عام.

سعد حسن العبيدي 64 عام .

أحلام سعد العبيدي 34 عام .

أسماء سعد العبيدي 30 عام .