سلتو ينتقل رسمياً للدوري المصري

أخبار ليبيا24- خاص

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اليوم الجمعة بشكل رسمي مع المهاجم الليبي الدولي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي التونسي السابق.

ووقع النجم الليبي على عقد مدته ستة أشهر.

ووصل اللاعب مساء اليوم الجمعة إلى مقر النادي وعقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب التوقيع على العقد.

وكان أنيس قد تلقى عرضين من المصري البورسعيدي والوداد البيضاوي المغربي، إلا أنه فضل التعاقد مع زعيم الثغر وذلك بسبب تواجد طلعت يوسف الذي قام بتدريبه في وقت سابق بأهلي طرابلس الليبي.