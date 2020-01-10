سلتو ضمن اهتمامات الاتحاد السكندري المصري

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دخلت إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات مع الدولي الليبي أنيس سلتو، الذي لعب من قبل تحت قيادة طلعت يوسف في نادي الأهلي طرابلس.

ويسعى نادي الاتحاد السكندري لدعم هجومه بصفقة قوية خلال الانتقالات الشتوية بناء على طلب المدير الفني للفريق، طلعت يوسف.

ويأمل الفريق المصري للاتفاق مع سلتو، اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي، لقيده بدلًا من مواطنه أحمد شلبي مدافع المنتخب الليبي، الذي فسخ تعاقده مع الاتحاد منذ أيام قليلة، بسبب صعوبة إجراءات قيده.

ويتطلع الاتحاد، حال إتمام الصفقة، لقيد سلتو كلاعب محلي، تماشيا مع تعديلات لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن لاعبي شمال أفريقيا.