مسؤول: شركة الكهرباء المصرية تزود الشبكة الليبية بـ 100 ميغا وات

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس قسم تشغيل محطات التحويل بمنطقة الجبل الأخضر مجدي ازويل المنصوري إن شركة الكهرباء المصرية تزود شبكة الكهرباء الليبية بـ 100 ميغا وات وهذه القدرة تغطي العجز بمدينة طبرق.

وأوضح المنصوري في تصريح خاص لـ”أخبار لسبيا24″ أن انقطاع الكهرباء في طبرق الأيام القليلة الماضية كان بسبب هزة في أحد الأبراج خرجت المحطة الرئيسية عن العمل في المدينة وتسببت في شبه إطفاء عام.

وأكد رئيس قسم تشغيل محطات التحويل أن مشكلة انقطاع الكهرباء في طبرق سوف تحل بعد إصلاح هذا العطل المفاجئ.

وأضاف المنصوري أن الشبكة الليبية كانت منقسمة على جزئين جزء من مصر وجزء من ليبيا ولكن بسبب الطقس البارد الذي تتعرض له منطقة الجبل الأخضر تم الاستعانة بــ 100 ميغا وات من مصر لتغذية محطة كهرباء طبرق والشبكة الليبية تغذي منطقة الجبل الأخضر لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

وأفاد رئيس قسم تشغيل محطات التحويل أن محطات شمال بنغازي والزويتينة والسرير تعمل بكامل طاقتها ولا توجد مشاكل في الكهرباء بالجناح الشرقي من ليبيا.