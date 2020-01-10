المشير حفتر يستجيب لمناشدة سكان الجبل الأخضر..تكليف الظواهر السلبية بنقل (12) شاحنة تحمل غاز الطهي

أخبار ليبيا24

كلف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتنسيق مع شركة البريقة بتوفير غاز الطهي إلى مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن (12) شاحنة تحمل عدد (6,370) اسطوانة غاز طهي تُنقل إلى مُدن ومناطق الجبل الأخضر.

وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التقى مع مسؤول التوزيع بالمنطقة الشرقية لشركة البريقة صباح الخميس لترتيب وتنسيق عملية التوزيع.

وأفاد المكتب أن التوزيع سوف يكون على عدة أيام متواصلة حتى استيفاء كل احتياجات مناطق ومدن المنطقة الشرقية.

ولفت المكتب إلى أن رئيس الجهاز أصدر تعليماته بتكليف أحد الفصائل بتأمين الشاحنات ومرافقتها حتى تفرغ حمولتها بالكامل لتسليمها لمديرية أمن البيضاء وهي بدورها ستتكفل بالتوزيع على كافة المدن الشرقية.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مناشدة أهالي الجبل الأخضر للقائد العام المشير خليفة حفتر وشرح معاناتهم من انقطاع الكهرباء ونقص غاز الطهي والمحروقات بشتى أنواعها مع انخفاض درجات الحرارة التي تصل في مُدنهم لأقل من الصفر.

وكانت “أخبار ليبيا24” نشرت تقريرًا عن وضع أهالي وسكان مدن ومناطق الجبل الأخضر، تناول انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام ونقص المحروقات من غاز الطهي ومادة الكيروسين “القاز” ومايشكل هذا الأمر من خطورة على حياة الناس هناك.

وناشد أهالي وسكان الجبل الأخضر من خلال التقرير القائد العام المشير خليفة حفتر التدخل وتوفير هذه المواد من أجل التدفئة وخصوصًا أن بعض المناطق تم تسجيل درجات الحرارة فيها إلى مايقارب الصفر درجة مئوية.