اللواء 106 مجحفل يكشف عن عملية نوعية في محور صلاح الدين

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أخبار ليبيا24
أعلن اللواء المجحفل 106 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن قوة العمليات الخاصة “الحسم 01” التابعة للواء قامت بتنفيذ عملية نوعية.
وأوضح اللواء أن العملية التي نفذت باسم الشهيد “العقيد فتحي بالعيد” تمت في الخطوط الخلفية لمجموعات قوات الوفاق في محور صلاح الدين.
وأشار اللواء مجحفل 106 أن قوة العمليات الخاصة تمكنت خلال العملية من غنم “مُدّرعة تركية” بعد هلاك من كانوا فيها.

 

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