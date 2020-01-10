اللواء 106 مجحفل يكشف عن عملية نوعية في محور صلاح الدين

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أعلن اللواء المجحفل 106 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن قوة العمليات الخاصة “الحسم 01” التابعة للواء قامت بتنفيذ عملية نوعية.

وأوضح اللواء أن العملية التي نفذت باسم الشهيد “العقيد فتحي بالعيد” تمت في الخطوط الخلفية لمجموعات قوات الوفاق في محور صلاح الدين.