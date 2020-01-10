الحالة البحريني يضم مهاجم الأهلي بنغازي
أخبار ليبيا24- خاص
أكد وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري أن مهاجم الأهلي بنغازي الليبي وقع الخميس عقد إعارة مع نادي الحالة البحريني.
وأضاف العقوري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن فترة التعاقد مع مرسال ستكون لـ 6 أشهر، وأن اللاعب سيلتحق بالفريق يوم الإثنين المقبل.
ويعتبر جبريل مرسال 27 عام من المهاجمين المميزين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وسبق وأن لعب لعدة أندية ليبية أبرزها النصر و شباب الجبل والنجمة وأخيرا الأهلي بنغازي كما اختير في المنتخب الليبي خلال الفترة الأخيرة.