واعدًا الليبيين بمفاجأة كبيرة ومفرحة.. المحجوب: قوات الجيش تتقدم نحو الحدود الإدارية لمصراتة

أخبار ليبيا 24

وعد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، الشعب الليبي بمفاجأة كبيرة ومفرحة خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب.

المحجوب قال ، في تصريحات صحفية اليوم أن قوات كبيرة من الجيش تتقدم في أكثر من محور في اتجاه طرابلس ومصراتة، مضيفا أن قوات الوفاق والمليشيات التي تساندها في حالة انهيار تام، حيث أصبحوا يستخدمون السيارات المدنية ويعتمدون على القتال بالأسلحة الخفيفة، لكن كل ذلك لم يعد مجديًا أمام ضربات وتقدم الجيش .

وتابع أن بقايا قوات الوفاق والجماعات المسلحة التي تساندها الموجودة على حدود مصراتة مجموعات بسيطة حسب المعلومات المتوافرة، مؤكدا أنهم في حال ارتباك والسلاح الجوي يستهدفهم بشكل مستمر منذ ليلة أمس، موضحًا أن القصف نتج عنه تفجير مخزني دخيرة بمنطقة أبوقرين للوفاق، بالإضافة لتدمير أغلب الآليات والمدرعات، كما قصفت قوات الجيش مجموعة من مجموعة من قوات الوفاق كانت تحاول التقدم باتجاه بونجيم جنوب مصراتة.