مديرية أمن مصراته تعلن حظر التجول ليلا

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن مصراته، حظر التجول بالمدينة من الساعة الواحدة ليلا، وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك لتسهيل عمل الدوريات الأمنية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن قرار حظر التجول جاء نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وسعي مديرية أمن مصراته وكافة الأجهزة الأمنية بالمدينة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين.

وقالت المديرية، إنها ستعلن عن أرقام الطوارئ عبر وسائل الإعلام المحلية بمدينة مصراته، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وكانت مدينة مصراتة قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر الماضي حالة النفير في المدينة، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل ما أسمتها بـ”معركة الحسم” ضد قوات الجيش الليبي.