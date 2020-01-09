ليبيا تتوج بالفضة في بطولة رواد التنس العربي
أخبار ليبيا24- خاص
حقق لاعب التنس الليبي حسام الطيب القلادة الفضية خلال مشاركته في بطولة رواد التنس العربي في نسختها السابعة، التي اختتمت فعالياتها في سلطنة عمان أمس الأربعاء .
وكان الطيب قد فقد نتيجة مباراته الختامية أمام منافسه السعودي فهد السعد ليتوج بالمركز الثاني .
وجاءت المشاركة الليبيه في بطولة رواد التنس بعدد 4 لاعبين هم عبدالحكيم الجطيلي وعبدالهادي الرياني وعمر الزنتاني إضافة إلى حسام الطيب.
وشهدت البطولة التي تشرف عليها الرابطة العربية لرواد التنس بالتعاون مع الاتحاد العماني للتنس تواجد حوالي 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وتضمنت منافساتها 11 مسابقة مختلفة.
وأقيمت المنافسات على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 4 ولغاية 8 يناير.