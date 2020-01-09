ليبيا تتوج بالفضة في بطولة رواد التنس العربي

أخبار ليبيا24- خاص

حقق لاعب التنس الليبي حسام الطيب القلادة الفضية خلال مشاركته في بطولة رواد التنس العربي في نسختها السابعة، التي اختتمت فعالياتها في سلطنة عمان أمس الأربعاء .

وكان الطيب قد فقد نتيجة مباراته الختامية أمام منافسه السعودي فهد السعد ليتوج بالمركز الثاني .