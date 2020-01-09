لغرض منح الحرية للأتراك لتركيب الأجهزة والمعدات .. مصادر: لهذا السبب تم إعلان حظر التجوال بمصراتة القرار جاء خوفا من كشف هذه التحركات أثناء نقل المعدات وتركبيها أو التقاط أي صور من المارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مصادر أمنية في مدينة مصراتة إن الغرض الرئيسي من حظر التجوال الذي فرضته مديرية أمن مصراتة بالمدينة، هو خلق مساحة كبيرة من الحرية للخبراء الأتراك والمرتزقة للعمل داخل المدينة ليلا لتركيب الأجهزة والمعدات والكابلات الهوائية الخاصة بالطائرات المسيرة وأجهزة الاتصالات والتشويش وغيرها من الأجهزة.

المصادر أكدت أن حظر التجوال في مصراتة غرضه أيضا العمل على توزيع أماكن الأسلحة والذخيرة بين الأحياء وفي الأماكن المدنية وفي البيوت، موضحة أن القرار جاء خوفا من كشف هذه الأماكن أثناء نقل المعدات وتركبيها أو التقاط أي صور من المارة، فكان لازاما عليهم خلق مبرر للناس في المدينة.

وكانت مديرية أمن مصراته، أعلنت حظر التجول بالمدينة من الساعة الواحدة ليلا، وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك لتسهيل عمل الدوريات الأمنية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن قرار حظر التجول جاء نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وسعي مديرية أمن مصراته وكافة الأجهزة الأمنية بالمدينة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين.

وقالت المديرية، إنها ستعلن عن أرقام الطوارئ عبر وسائل الإعلام المحلية بمدينة مصراته، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وكانت مدينة مصراتة قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر الماضي حالة النفير في المدينة، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل ما أسمتها بـ”معركة الحسم” ضد قوات الجيش الليبي.