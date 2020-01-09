كونتي يدعو حفتر لوقف التصعيد العسكري في طرابلس كونتي يؤكد لحفتر أن الحل الوحيد المستدام بليبيا هو الحل السياسي

أخبار ليبيا 24 -متابعات

التقى القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أمس في قصر شيغي بروما مقر الحكومة الإيطالية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي .

وحسب بيان للحكومة الإيطالية فإن كونتي أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر في ليبيا، مجددا إدانته الشديدة للهجوم على الكلية العسكرية في طرابلس.

وأضاف البيان أن كونتي أكد خلال لقائه المشير حفتر أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسي.

كونتي دعا المشير حفتر لوقف التصعيد العسكري في طرابلس، محذرًا من “المخاطر التي تواجه الاستقرار في المنطقة برمتها”.

وبالتزامن مع اجتماع حفتر وكونتي، تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كان من المفترض أن يصل أمس أيضاً إلى روما قادما من بروكسل، لإجراء مباحثات منفصلة مع كونتي، إلا أنها عادت لتؤكد أن السراج غير وجهته من روما إلى طرابلس.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي للقائد العام للجيش الوطني، على تمسكه بالحل السياسي لأزمة ليبيا، معتبراً أنه الطريق الوحيد أمام الليبيين لإيجاد حل مستدام لإنهاء أزمتهم.

وذكر بيان الحكومة الإيطالية أن الرئيس كونتي علق خلال الاجتماع مع المشير حفتر، على الجوانب البارزة للبيان المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماع بين الرئيسين “الروسي فلاديمير” بوتين و”التركي رجب أردوغان”، حيث تمت دعوة الأطراف المعنية بالصراع الليبي لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار .