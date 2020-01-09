كاشفًا عن نقل 300 آخرين قريبًا .. المرصد السوري: تركيا أرسلت 260 مرتزقًا إلى ليبيا غالبية العناصر المرتزقة المتوجهين إلى ليبيا من مهجري مدينة حمص

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 260 عنصرا من فصيل “فيلق الشام”، بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا أول أمس إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق .

المرصد أوضح ، في تقرير له، أن غالبية العناصر المرتزقة المتوجهين إلى ليبيا من مهجري مدينة حمص، مؤكدا أنه يجري التجهيز لنقل 300 آخرين من “فيلق الشام” بعد عدة أيام إلى ليبيا.

ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المرتزقة التي تنقلهم تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا، حيث ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

وكان المرصد السوري أكد في الثلاثين من ديسمبر من العام الماضي، ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”فرقة المعتصم” الموالية لتركيا، حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم، في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

يشار إلى أن الساحة الليبية تشهد تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش الوطني، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.