قتلى وأسرى وغنائم..مصدر يؤكد تمركز القوات المسلحة بعد منطقة “الوشكة”

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الخميس ان القوات المسلحة العربية الليبي تتمركز  ما بعد منطقة “الوشكة” نافيًا سيطرة قوات حكومة الوفاق على المنطقة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة قامت بعملية استدراج ناجحة والإيهام بالانسحاب في كمين محكم بنسبة 100% على الطريق الرابط بين منطقتي ( الوشكة و أبوقرين ) شرقي مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أن هذه العملية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والأسرى بالإضافة إلى استرداد عدد من الآليات المسلحة وغير المسلحة تجاوز عددها 15 آلية ناهيك عن تدمير عدد آخر.

ومن جهتها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن القوات المُسلحة العربية الليبية مُستمرة في استهداف العدو جواً.

وأضافت الشعبة أن القوات المسلحة تتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور بدءاً من محاور العاصمة ، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا باقتلاع آخر جذور الإرهاب ومن دعمه داخل الوطن.

 

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