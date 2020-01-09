قادمين من ليبيا .. النرويج تستقبل 600 مهاجر غير قانوني استقبال هذا العدد من المهاجرين كجزء من 3000 مهاجر التزمت الحكومة باستقبالهم من مراكز العبور والمغادرة

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وافقت النرويج على استقبال ما يقرب من 600 مهاجر غير قانوني تم إجلائهم من مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى رواندا.

وأشار وزير العدل النرويجي جوران كالمير في تصريح لوكالة رويترز إلى أن استقبال هذا العدد من المهاجرين سيتم خلال العام الجاري كجزء من 3000 مهاجر التزمت الحكومة باستقبالهم من مراكز العبور والمغادرة التابعة للأمم المتحدة.

كالمير أضاف أنه من المهم جمع المهاجرين الذين يحتاجون للحماية وتوفيرها لهم في إشارة إلى المهاجرين داخل مراكز العبور التي تديرها الأمم المتحدة في رواندا مشدداً على أهمية عدم إظهار أي دعم للمهربين.

وكانت السويد قد استقبلت 7 مهاجرين ولا زال العشرات في لائحة الانتظار في مراكز العبور في رواندا، ضمن محاولات الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط.