شرطة حي الشورى الكفرة يضبط سيدتين تصنعان الخمور

أخبار ليبيا24

كشف قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الكفرة أن مركز شرطة حي الشورى ضبط اليوم الخميس سيدتين تقومان بصناعة الخمور في منزلهن.

وأوضح القسم أن معلومات وردت أمس الأربعاء إلى وحدة التحريات بمركز شرطة حي الشورى عن وكر يستعمل في تصنيع الخمور في الحي.

وأشار القسم إلى أنه تم التحري على هذا المكان الذي تستعمله ُ عدد سيدتين من الجنسية النيجرية كمقر لتحضير مستحضرات تجميل نساء وفي نفس الوقت تقومان بتصنيع الخمور وبيعها.

وأفاد قسم العلاقات العامة والإعلام أنه على ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المنزل وضبط هاتان السيدتان وبحوزتهن مبلغ مالي قدره 1.910 دينار ليبي ، و 800 جنية سوداني.

وأكد القسم أنه تم ضبط كمية من الخمور تقدر 180 لتر ، وضبط المعدات التي تستعمل في تصنيع هذه السموم ، وتم التحقيق معهن بالمركز وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

