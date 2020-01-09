سلامة يرحب بالدعوات لوقف إطلاق النار في ليبيا

سلامة يناشد الدول المعنية بالملف الليبي الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدما بمسار برلين

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أخبار ليبيا 24  

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
سلامة دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فورا إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وناشد المبعوث الأممي المجتمع الدولي وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدما بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة.

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