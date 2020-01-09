سلامة يدعو إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا سلامة يدعو إلى المبادرة فوراً لوقف العمليات العسكرية بجميع أنحاء ليبيا تجنبا لإراقة المزيد من الدماء

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها الرئيسين التركي والروسي.

ودعا سلامة في بيان له أمس الأربعاء، جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات، والمبادرة فوراً إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمعاناة لشعبها التي يعاني من الويلات جراء هذه الحرب.

وناشد سلامة، المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، للاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار مؤتمر برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن لإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصراً على الليبيين.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام، أن هذه المسارات تهدف إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والسياسية، بحسب ما ذكر البيان الذي نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما أمس الأربعاء في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وأكد الرئيسان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.