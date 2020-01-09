بالتزامن مع تحرير سرت .. القائم بأعمال السفارة الليبية بغينيا ينشق عن الوفاق القائم بالأعمال : حكومة الوفاق استدعت الاستعمار التركي اعتقادًا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن القائم بالأعمال لدى سفارة ليبيا في جمهورية غينيا كوناكري صبري بركة، في السابع من يناير، انشقاقه عن منصبه التابع لحكومة الوفاق، وانحياز سفارته إلى الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، بالتزامن مع تحرير مدينة سرت، التي كانت بؤرة للدواعش ومخطوفة من الوطن، بحسب قوله.

وخلال مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، قال بركة، إن حكومة الصخيرات – في إشارة لحكومة الوفاق – استدعت الاستعمار التركي اعتقادًا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي.

وتابع: “شعب الليبي كلف القوات المسلحة وأعطاها الثقة، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالدفاع عن الوطن وحمايته من الدواعش والإخوان المسلمين“.