المجلس الأعلى يرحب ببيان الرئيسين التركي والروسي بشأن ليبيا المجلس الأعلى: أي دعوة للحوار يجب أن تلتزم بما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر المجلس الأعلى للدولة، عن ترحيبه بما جاء في البيان الصادر عن لقاء الرئيسين التركي والروسي بشأن الأزمة في ليبيا والاعتداء على العاصمة طرابلس، على حد قوله.

وقال المجلس في بيان له صدر أمس الأربعاء، إن أي دعوة للحوار تتبع هذا البيان يجب أن تلتزم بما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، مثمنا كل الجهود التي يبذلها الأصدقاء التي تسعى إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا.

وأكد المجلس، حرصه على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب، مجددا دعمه كل ما يحقيق ذلك؛ على ألا تشكل أي تهديد على الجيش الليبي والقوات المساندة لحكومة الوفاق الوطني، وفق نص البيان.

يذكر أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما أمس الأربعاء في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وأكد الرئيسان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.