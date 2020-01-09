السيوي يحدد موعد استئناف صرف مخصصات أرباب الأسر المصارف ستشرع في استقبال طلبات من لم يتمكنو من الحصول على مخصصات العام 2019

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قال سالم السيوي مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن منظومة المخصصات ستعود للعمل يوم الأحد المقبل في جل المصارف بعد أن انتهت من الجرد السنوي لها.

السيوي أضاف – في تصريحات صحفية – أن المصارف ستشرع في استقبال كافة الطلبات من المواطنين لمن لم يتمكنو من الحصول على مخصصات العام 2019 بقيمة 500 دولار للفرد بالتزامن مع استكمال إجراءات باقي المعاملات التي توقفت قبيل الإغلاق السنوي.

وكانت المصارف التجارية قد أغلقت منظومة العملات الأجنبية مع نهاية العام بشكل تدريجي اعتبارا من 20 ديسمبر.

تبع ذلك صعود في سعر صرف الدولار أمام الدينار ليصل إلى نحو 4.300 دنانير يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود سعر التداول لـ4.250 دنانير في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، ويتوقع التجار أن ينخفض سعر صرف العملات الأجنبية بشكل تدريجي مع عودة فتح منظومة النقد الاجنبي ومخصصات أرباب الأسر يوم الأحد المقبل.