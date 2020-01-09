الجزائر وإيطاليا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

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دعت كل من الجزائر وإيطاليا، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية للسياسية للوصول لحل سلمي.

وأجرى وزيرا خارجية البلدين صبري بوقادوم ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في ختام زيارة الأخير للجزائر مؤتمرًا صحفيًا، حيث قال بوقادوم، “إن هناك تنسيق جيد جدًا بين الجزائر وإيطاليا بشأن الملف الليبي، حول المبادئ التي نصر على احترامها لتسوية الأزمة”، وعلى رأسها الحل “السياسي السلمي”.

وأضاف، “نحن نفض أي تدخل عسكري ونطالب بحظر نقل السلاح وإطلاق مفاوضات بين كل الليبيين في ظل احترام القانون الدولي وبتعاون وتأييد من المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار”.

وشكر الوزير الجزائري إيطاليا على دعم موقف الجزائر والدور الذي تقوم به مع الشركاء الإقليميين والفاعلين الأساسيين في القضية الليبية من أجل دعم وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، “الجميع متفق على وقف إطلاق النار، الآن يجب أن يجلس الكل على طاولة واحدة لإيجاد الحل الملائم لهذه الأزمة”.