موسكو تؤكد استعدادها لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن

موسكو تؤكد استعدادها لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن استعداد موسكو لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن.

وأكد بيسكوف في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة الوضع في ليبيا مع الولايات المتحدة، على حد قوله.

هذا وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الوضع في ليبيا مع ألمانيا وتركيا ويعتزم مناقشته مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الثلاثاء، إن “ترامب والمستشارة أنجيلا ميركل تبادلا هاتفيا الآراء بخصوص الوضع الحالي في ليبيا والجهود السياسية لحل الصراع الناشب هناك، واتفقا على استمرار التواصل بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة“.

وشهدت الأزمة الليبية تصعيدا ملحوظا عقب توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، حول الأمن والحدود البحرية، وهو ما عارضته مصر واليونان وقبرص وعدد من الدول واعتبرته غير قانوني لتعديه على حقوقها البحرية وتجاوزه لسلطات حكومة الوفاق، بحسب وجهة نظرها.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصفها بـ”المليشيات” في طرابلس، والتي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة هذه التحركات متهمًا حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي.