مؤكدًا استجابة القوات المسلحة لأي تهديدات أمنية..المسماري: تم تجميع إرهابيين في سرت لمهاجمة مرافق النفط

مؤكدًا استجابة القوات المسلحة لأي تهديدات أمنية..المسماري: تم تجميع إرهابيين في سرت لمهاجمة مرافق النفط

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن تقارير وردت تفيد بتجميع الجماعات الإرهابية في سرت والتخطيط للهجمات على مرافق النفط، وشلل موارد الشعب الليبي.

وأضاف المسماري خلال بيان للقيادة العامة أنه بعد هذه الاعتبارات أصدر القائد العام المشير خليفة حفتر الأوامر بإداء هجوم وقائي لحماية هذه الموارد الاستراتيجية بناء على خطة استراتيجية وضعها المشير.

وأكد الناطق الرسمي أن العناصر الإرهابية يتم تهريبها إلى غرب ليبيا، مكررًا أن العمليات لا تستهدف المدن، قائلا :”نحن لا نستهدف مدينة مصراتة أو أي من مكوناتها الاجتماعية فقط تطهير سرت من العناصر الإرهابية والإجرامية”.

