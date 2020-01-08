مؤكدًا استجابة القوات المسلحة لأي تهديدات أمنية..المسماري: تم تجميع إرهابيين في سرت لمهاجمة مرافق النفط
أخبار ليبيا24
كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن تقارير وردت تفيد بتجميع الجماعات الإرهابية في سرت والتخطيط للهجمات على مرافق النفط، وشلل موارد الشعب الليبي.
وأضاف المسماري خلال بيان للقيادة العامة أنه بعد هذه الاعتبارات أصدر القائد العام المشير خليفة حفتر الأوامر بإداء هجوم وقائي لحماية هذه الموارد الاستراتيجية بناء على خطة استراتيجية وضعها المشير.
وأكد الناطق الرسمي أن العناصر الإرهابية يتم تهريبها إلى غرب ليبيا، مكررًا أن العمليات لا تستهدف المدن، قائلا :”نحن لا نستهدف مدينة مصراتة أو أي من مكوناتها الاجتماعية فقط تطهير سرت من العناصر الإرهابية والإجرامية”.
وأشار المسماري إلى تواصل عمليات القبض على هذه العناصر الإرهابية، داعيًا سكان هذه المناطق لدعم القوات المسلحة في متابعة هذه الجماعات الإرهابية الهاربة والقضاء عليها.
ولفت إلى أن العامل الرئيسي لنجاح هذه العملية هو السرية، وقال :”لم نعلن أو نكشف عن أي معلومات عن هذا الهجوم أو حتى حركة قواتنا التي كانت تجمع في النقاط الاستراتيجية الرئيسية حول المدينة خلال الإسبوعين الماضيين”.
وذكر الناطق الرسمي أن قوات العدو في سرت صدمت بسبب التقدم السريع للقوات المسلحة، مؤكدًا أن القوت المسلحة لا تتقدم حاليا نحو أي أهداف عسكرية أخرى ولكنها لا تزال مستعدة للاستجابة لأي تهديدات أمنية داخل المنطقة.
وأضاف المسماري أن الخدمات داخل المدينة سيتم استعادتها وسيتم ربطها بخدمات أخرى في شرق ليبيا وشؤون حياتهم اليومية تحت الإشراف المباشر للقيادة العامة لضمان الترميم السريع.