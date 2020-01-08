لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة .. السيسي ولودريان يؤكدان على دعم الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن اللقاء شهد التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا.

راضي تابع أن ذلك يأتي في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تناول كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة و”جيشها الوطني” لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، موضحًا أن هذا يأتي سعيًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة إلى الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر عقده، اليوم الأربعاء، بالقاهرة على المستوى الوزاري، بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أنه تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.