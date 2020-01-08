لجنة الخارجية بالبرلمان ترفض اعتماد السني مندوبا لليبيا بالأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على اعتماد طاهر السني مندوبا لليبيا لدي الأمم المتحدة، داعية إياه إلى العدول عن القرار.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، أن الموافقة على اعتماد طاهر السني مندوب لليبيا في الأمم المتحدة انتهاكا لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وللتشريعات الليبية التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان، وفق قوله.

وقال العقوري في بيان له اليوم الأربعاء، إن “السني يفتقد لمعايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها هذا الوظيفة الحساسة وفي هذا المكان الهام”، مؤكدا أن اعتماد السني يعد خرقا حتى لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء تعيين من رئاسة الوزراء وليس من المجلس الرئاسي.

وأوضح العقوري، أن لجنة الخارجية بمجلس النواب قد وجهت مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توضح الملابسات القانونية للأمر، وتطلب من الأمين العام رفض قرار التعيين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي، قرارا بتعيين طاهر السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأكد السني خلال لقائه الأمين العام أمس الثلاثاء لتقديم أوراق اعتماده وبحسب وسائل إعلام محلية، على “أهمية التعاون بين ليبيا والأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة”.