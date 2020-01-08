لتجهيزها للعمليات..أركان القوات الجوية تعين آمرًا لقاعدة القرضابية الجوية سرت

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أصدر رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الحروشي اليوم الأربعاء قرارًا بشأن تعيين آمرًا لقاعدة القرضابية الجوية سرت.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين عميد طيار صالح محمد حبيب البرعصي آمر للقاعدة بعد أن تم تحريرها اعتبارًا من 09 يناير 2020.

وطالب الجروشي في قراره على منتسبي قاعدة القرضابية الجوية سرت الالتحاق بالقاعدة وتجهيزها للعمليات.

وشدد رئيس أركان القوات الجوية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل مايخالفه.

يشار إلى أن القوات المسلح العربية الليبية تمكنت الإثنين الماضي من تحرير مدينة سرت بالكامل في ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.