على هامش الاجتماع الأوروبي الاستثنائي .. دي مايو يشدد بضرورة احترام الحظر الكامل للسلاح بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

غادر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بروكسل بعد انتهاء الاجتماع الأوروبي الاستثنائي المصغر حول ليبيا، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، ثم سيتوجه بعدها إلى الجزائر.

دي مايو قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه انتهى من مؤتمر بروكسل ومن قبله زيارة تركيا ثم في طريقه إلى القاهرة لمناقشة آخر التطورات حول ليبيا.

وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يتحدث بصوت واحد في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث خلال اللقاء عن إعادة إحياء العملية صوفيا الخاصة بتدفق المهاجرين ومراقبة حضر دخول السلاح إلى ليبيا والتي أطلقت في 2015م.

وشدد دي مايو على ضرورة إيجاد تدابير جادة لتفعيل احترام الحظر الكامل للسلاح عن طريق البر والجو والبحر في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا يجب إيقاف أي تدخل خارجي في ليبيا .

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عقد اجتماعا بشأن ليبيا مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، كان من المقرر أن يكون في طرابلس، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، ليتم عقده في بروكسل أمس.

وقال بوريل، في بيان، إن الاجتماع كان فرصة جيدة للوزراء الأربعة للتعبير عن دعمهم القوي لمؤتمر برلين وللتعبير عن قلقهم بشأن الوضع في ليبيا، مؤكدا أنهم اتفقوا على بيان مشترك للدعوة إلى الوقف الفوري لأي تصعيد إضافي للعنف وأيضًا للتدخل الخارجي الذي تزايد خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن ليبيا تعد من أولويات الاتحاد الأوروبي وسيشاركون بنشاط مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في جهودهم لوقف الأعمال العدائية وتحقيق استئناف الحوار السياسي، متابعا: “الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، والحل الوحيد في ليبيا، يجب أن يكون مفاوضات سياسية، لا يوجد حل عسكري”.

وتابع نحن قلقون بشأن الوضع في ليبيا وإيران، لقد طالبنا بمجلس الشؤون الخارجية الاستثنائي المقرر عقده يوم الجمعة،مستطردا اتفقت مع زملائي الوزراء، على أن الضرورة الملحة هي وقف القتال في طرابلس وحولها، وطلبنا وقف فوري للأعمال القتالية؛ لأن أي تصعيد وأي تدخل خارجي لن يؤدي إلا إلى إطالة النزاع، وجلب مزيد من البؤس للناس العاديين في ليبيا، وتفاقم الانقسامات في البلاد، ويزيد من خطر تقسيمه، وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة ويزيد من خطر الإرهاب .