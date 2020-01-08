شعبة الإعلام الحربي تؤكد إسقاط طائرة تركية وأسر مسلحين

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الوطني، عن تطورات العمليات العسكرية في جميع محاور القتال خلال الساعات الماضية.

الشعبة أوضحت ، في بيان لها، أن حملة لمقاتلات السلاح الجوي شُنّت من خلالها غارات فجر اليوم الأربعاء على عددٍ من المواقع أهمها ضربات جوية عنيفة تستهدف تمركزات قوات الوفاق التابعة لمدينة مصراتة في منطقتي بوقرين، والهيشة غرب مدينة سرت.

وأضاف البيان، أن الحملة الجوية استهدفت رتلا تابعا لقوات الوفاق بالقرب من مدينة مصراتة، مؤكدًا العمليات العسكرية الجوية لا تزال مستمرة حتى مساء اليوم.

وعن أهم العمليات العسكرية البرية، أكد شعبة الإعلام الحربي، إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في سماء العمليات غرب مدينة سرت، مشيرة إلى تقدم الوحدات العسكرية في أكثر من محور بطرابلس، كما بسطت السيطرة على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها؛ كبدّت من خلالها قوات الوفاق خسائر كبيرة.

وأكدت أن الوحدات العسكرية أسرت عددا من أفراد من الوفاق بعد تقدمها في محور صلاح الدين، كما أسرت أحد العناصر الإرهابية التابعة لما يُسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بعد محاولته الفرار خارج مدينة سرت، مختتمة بأن العمليات العسكرية لاتزال مُستمرة في جميع المحاور.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.