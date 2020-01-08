سلسلة غارات جوية على تجمع لآليات مسلحة لقوات الوفاق في “أبوقرين”

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أخبار ليبيا24ـ خاص

أكد مصدر مطلع أن سلسلة من الغارات الجوية نفذها سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويستهدف نقاط تجمع لآليات مسلحة لقوات الوفاق.

وأوضح المصدر أن سلاح الجو استهدف منذ ساعات الصباح الأولى، عددا من الآليات في منطقة “أبوقرين” شرقي مدينة مصراتة أوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وكانت القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على مدينة سرت خلال اليومين الماضيين وواصلت التقدم غرب المدينة حتى وصلت إلى منطقة أبوقرين شرق مصراتة مايقارب 120 كلم.

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